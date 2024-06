Drogas apreendidas com advogado, exibidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro

Seis quilos de um produto supostamente entorpecente foram apreendidos na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, no Rio de Janeiro. O material ilícito estava com o advogado Fernando Ribeiro Silva, detido em flagrante com 29 tabletes de erva seca picada e 4 tabletes de pasta preta.

A apreensão foi feita por integrantes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio do Grupamento de Portaria Unificada, na manhã desse domingo (16/6).

O advogado chegou à unidade prisional por volta de 10h, com o objetivo de dar assistência a um interno. Quando ele passou pelo detetor de metais, foi notado um volume suspeito debaixo das roupas. No procedimento de scanner corporal, então, os policiais penais identificaram o material supostamente entorpecente.





O advogado foi detido e encaminhado à 34ª Delegacia de Polícia (Bangu).