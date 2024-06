O vira-lata Pingo tornou-se uma sensação nas redes sociais depois que sua tutora, Andreza Ferreira, começou a compartilhar vídeos mostrando a rotina e os cuidados com o "cachorro fóssil". Adotado em outubro de 2023, Pingo tem uma idade desconhecida, e a dona brinca: "tem entre 20 e 200 anos". Os conteúdos compartilhados pela tutora do cãozinho no TikTok já ultrapassaram 1 milhão de curtidas e chamou a atenção até mesmo de celebridades, como a cantora Luísa Sonza, que fez graça: "Vindo aqui conferir se o Pingo está vivo".

Andreza, que administra um abrigo de animais chamado Gatos do Quarto em Recife, adotou Pingo após a morte da antiga tutora dele em 2020, vítima de Covid-19. O pet havia sido comprado há 20 anos e, após o falecimento da dona, ele permaneceu com a família até ser oficialmente adotado pela administradora do abrigo.

Com uma imagem peculiar, Pingo chama atenção por suas características únicas e adoráveis, que incluem uma fratura na mandíbula que deixa sua boca sempre aberta e a língua para fora, ausência de dentes, um olho removido e cegueira no outro, além de dificuldades para andar devido à idade avançada.

Em um dos vídeos, Andreza mostra Pingo "trombando" nos móveis da casa por não enxergar e demorando cerca de 20 minutos para tomar uma tigela de leite. "O Pingo é o bicho mais resistente que eu já vi na minha vida. Ele simplesmente encara tudo e sai vencendo sempre. É um jovem senhor", afirmou Andreza em um dos vídeos, descrevendo o espírito indomável do cãozinho.

Com bom humor, ela atualiza os seguidores sobre o estado de Pingo, referindo-se aos vídeos como "prova de vida do INSS", em alusão ao Instituto Nacional do Seguro Social.. Comentários como "Pingo está mais perto da reencarnação do que do nascimento" são comuns entre os seguidores de Andreza.