A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta quinta-feira (25/4), um casal, de 23 e 21 anos, por posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Segundo as investigações da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), a dupla vendia os entorpecentes em uma casa que continha uma faixa no portão de “Vende-se cremosinho”.

A ação policial foi deflagrada após o recebimento de denúncias anônimas informando que o casal vendia drogas em uma casa, na EQNM 3/5 de Ceilândia. Após alguns minutos de monitoramento no local, os policiais civis flagraram o momento em que um usuário se aproximou das grades da porta da residência e adquiriu uma porção de drogas.

Os policiais, então, foram até a casa e exigiram que o dono abrisse o portão, mas o homem não obedeceu aos comandos e passou a jogar diversas porções de drogas, já embaladas em sacos do tipo zip lock, em um terreno situado aos fundos da residência.

Os agentes conseguiram arrombar a porta de entrada do imóvel e, em buscas pelo local, encontraram porções de drogas e munições de arma de fogo. No terreno situado aos fundos da residência foram encontradas diversas porções de drogas do tipo maconha, comprimidos de roupinol, haxixe, LSD e ecstasy.

Questionado sobre uma possível arma de fogo, o autor apontou o esconderijo do armamento, onde estava um revólver de calibre .38, de origem argentina e municiado. O casal foi conduzido à 15ª DP e pode pegar até 25 anos de prisão.