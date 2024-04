Bandidos botaram fogo em barricadas e carros no Complexo do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro

Policiais militares do Bope, do Batalhão de Choque e também agentes da Polícia Civil, ocupam os principais acessos dos Complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (26). Um intenso tiroteio assusta moradores da região.



Para impedir a atuação das forças de segurança, criminosos incendiaram barricadas e carros. Por conta dos incêndios, uma nuvem de fumaça preta cobre os bairros da Penha, Olaria e Ramos.



Além de ser o quartel general do tráfico, os Complexos da Penha e do Alemão também são locais de refúgio de criminosos de outros estados, como Paraíba, Ceará, São Paulo e Bahia.



Equipes do Hospital Getúlio Vargas estão de sobreaviso para a possibilidade de pessoas baleadas.