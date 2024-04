(Com Giovanna Casellato)

Um suspeito foi morto a tiros, na manhã desta quinta-feira (25), durante uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. O caso aconteceu no no Aterro do Flamengo, proximidades do Monumento Estácio de Sá.



De acordo com a Polícia Militar, o cabo Anderson Vieira Santos, lotado no programa Aterro Presente, que também é fotógrafo, estava no local, quando o criminoso, identificado como Hudson Leandro de Moraes, de 27 anos, o abordou numa motocicleta, anunciando o assalto.





Segundo informações do agente de segurança, o suspeito era motorista de aplicativo e simulou estar armado. Pelo menos quatro pessoas foram vítimas da tentativa de assalto.

O criminoso já tinha passagens por roubo, segundo a PM.