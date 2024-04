Os quatro policiais militares mortos após um acidente em Goiás são: Anderson Kimberly Dourado de Queiroz, Diego Silva de Freitas, Gleidson Rosalen Abib e Liziano José Ribeiro Júnior. Os PMs estavam em uma viatura, quando uma carreta tombou por cima do veículo, na região de Cachoeira Alta (GO), a cerca de 560km de distância de Brasília.

O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (24/4). O subtenente Gleidson, uma das vítimas, chegou a ser socorrido no local e encaminhado à Unidade de Saúde de Caçu (GO), mas não resistiu e faleceu. O PM havia acabado de ser pai do primeiro filho.

Os quatro PMs eram lotados no Comando de Operações de Divisas da Polícia Militar do Estado de Goiás (COD/PMGO) e costumavam postar parte da rotina no trabalho nas redes sociais. Horas antes do acidente, Diego Freitas publicou um storie no Instagram de uma apreensão, em Caçu. Freitas atuava como médico veterinário antes de ingressar na corporação.

Segundo informações preliminares, os PMs estavam em deslocamento de rotina, quando foram atingidos pela carreta. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão.