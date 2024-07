SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal resgatou 400 aves que estavam escondidas nas malas de um passageiro no Aeroporto Internacional de Boa Vista, em Roraima, no domingo (30).





Centenas de canários-da-terra foram encontrados na bagagem. As aves estavam condições de maus-tratos, segundo a Polícia Federal. As imagens mostram que os animais estavam divididos em gaiolas e guardados em três malas.





O passageiro foi detido. O homem foi encaminhado para a sede da Polícia Federal para a lavratura do flagrante, mas foi solto após pagar fiança.





Homem foi autuado e deve responder por crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais. O crime foi flagrado durante um procedimento de fiscalização de rotina da Polícia Federal.





Caso similar aconteceu em junho. No dia 8 de junho, a polícia prendeu outro passageiro que tentava embarcar com 500 canários-da-terra no mesmo aeroporto. O homem também foi detido e solto após pagamento de fiança.