O cirurgião plástico Wilian Pires, que se apresenta nas redes sociais como “Médico das estrelas”, foi condenado no último dia 27 por associação criminosa e estelionato. Segundo a Justiça do Distrito Federal, o médico se associou a outras seis pessoas para cometer acidentes envolvendo carros e barcos com o objetivo de receber indenizações. As fraudes teriam ocorrido entre 2018 e 2019. De acordo com as investigações, Wilian forjou um incêndio em sua lancha e recebeu R$ 1,2 milhão de seguro.









A Justiça determinou pena de 2 anos de reclusão e multa. No entanto, a prisão foi substituída por pena privativa de direitos. Em 2019, o médico comprou uma lancha no valor de R$ 850 mil e contratou um seguro no valor de R$ 2 milhões. Pouco mais de um mês após a aquisição, o barco de luxo pegou fogo, fazendo com que ele recebesse R$ 1,2 milhão. Porém, após as perícias, a polícia descobriu que o incêndio começou de cima para baixo, sugerindo ação intencional.

Em 2020, Wilian se tornou alvo de mandados de busca e apreensão na Operação Navio Fantasma, da Polícia Civil. Segundo as investigações, a quadrilha também forjou 10 acidentes com carros de luxo, todos que levaram à perda total e recebimento de indenizações.







Nas redes sociais, o médico diz ser especialista em lipoaspiração de alta definição e mostra sua rotina de luxo, com muitas viagens ao exterior. O cirurgião atendeu alguns famosos, incluindo a ex-BBB Paula Freitas e a influencer Paula Carolyne.

O maior contato com as celebridades, no entanto, aconteceu em leilões, já que ele é conhecido por arrematar experiências com famosos nos pregões. No começo de junho, por exemplo, ele pagou R$ 315 mil por um encontro com Neymar. Em 2023, ele e outros dois amigos pagaram uma viagem com Virgínia Fonseca. Também no ano passado, ele arrematou um jantar com Ronaldo.

A defesa do cirurgião informou que ele ainda não foi notificado e está no Canadá. “O médico cirurgião plástico Wilian Pires ainda não foi notificado oficialmente da decisão judicial que o condena por prática de associação criminosa e estelionato, no caso do incêndio de uma lancha em 2019 no Lago Corumbá, em Caldas Novas. A equipe jurídica do médico deve recorrer e prestar todos os esclarecimentos à Justiça. Doutor Wilian Pires segue tranquilo exercendo a atividade que ama, por transformar os sonhos dos pacientes em realidade através da cirurgia plástica. Apaixonado por viagens, Wilian Pires está nesse momento no Canadá trocando experiências com médicos canadenses e curtindo também os pais no país da América do Norte”, disse em nota.