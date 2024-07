Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas durante uma turbulência nesta segunda-feira (1º/7) em um avião da Air Europa. Ao todo, 325 passageiros viajavam da Espanha para o Uruguai, quando a aeronave passou pela turbulência. Por razões de segurança, foi feito um pouso de emergência no Aeroporto de Natal (RN).





A operadora do aeroporto, Zurich Airport Brasil, informou que a aeronave solicitou o pouso às 2h32. Em nota, a empresa informou que foi necessário " apoio médico para alguns passageiros, que foram encaminhados a unidade de saúde mais próxima da região para realizarem atendimento médico". Segundo a companhia aérea, o voo foi desviado para Natal devido "à natureza da turbulência e por razões de segurança".





Pelo menos 30 passageiros, de diversas nacionalidades, receberam atendimento médico. Desses, 10 foram levados ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal. Os feridos bateram a cabeça durante a turbulência e tiveram fraturas na cervical, lesões na face e dores no tórax.





A companhia aérea, no entanto, informou que foram sete passageiros feridos mais gravemente, com lesões de graus variados, e um "número indeterminado de pessoas com pequenas contusões". O voo saiu de Madri (Espanha) para Montevidéu (Uruguai), sem qualquer escala programada para a capital potiguar, em um Boeing 787-9 Dreamline.





Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que a parte interna da aeronave foi prejudicada, como os bagageiros. Uma passageira narrou os momentos de pânico, mas garantiu estar bem. “Está tudo bem graças ao cinto de segurança, você tem que usá-lo o tempo todo”, esclareceu para um seguidor.





Vuelo de AirEuropa UX 045 Madrid-Montevideo, con varios heridos por turbulencia muy fuerte.

Aterrizamos en Natal pic.twitter.com/jHFzb6mV1g — Mariela Jodal (@MarielaJodal) July 1, 2024

Outro passageiro relatou descaso da companhia aérea. “Air Europa, manda um avião, filhos da p***, jogaram a gente em Natal, não tem uma torrada”, reclamou. “Até o momento nenhum funcionário da empresa apareceu para se comunicar com os passageiros retidos em Natal”, acusou outro.





Varios heridos en vuelo de Air Europa UX045 desde Madrid con destino a Montevideo. Debió aterrizar de emergencia en Natal, Brasil. Asisten bomberos y emergencias medicas. #aireuropa pic.twitter.com/MAQMziXIdV — Pichi Pastosa (@pichipastoso) July 1, 2024

Na rede social, a Air Europa garantiu estar em contato direto com os afetados. Quando questionado sobre quando os passageiros chegariam ao Uruguai, o perfil explicou que está “reorganizando as operações e trabalhando para minimizar atrasos”.