Uma lanchonete pegou fogo no início da noite desta sexta-feira (12/7) no Centro de Belo Horizonte, na Rua dos Tupis. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 18h30. Funcionários no local disseram que as chamas começaram em uma fritadeira.

Houve danos em vários utensílios da cozinha, e as paredes ficaram trincadas devido ao calor dentro do estabelecimento. De acordo com os militares, o fogo foi completamente controlado.

Os bombeiros orientaram o proprietário a aguardar a chegada da Defesa Civil para dar início à avaliação da estrutura. A reportagem fez contato com órgão para um posicionamento e aguarda retorno.