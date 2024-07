A 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal determinou o bloqueio de R$ 137.034,62 do influenciador digital, responsável por uma caça ao tesouro na Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras, na Região Centro-Sul da capital mineira, que resultou em depredações no ponto turístico.

A ação foi movida pela Prefeitura de Belo Horizonte, que pediu a condenação do influenciador na ordem de R$ 407 mil, a título de danos morais coletivos. A Justiça também proibiu o influenciador de realizar qualquer tipo de atividade semelhante sem comunicação e autorização prévia das autoridades.

"Posto isso, defiro parcialmente o pedido da tutela de urgência, para que o requerido seja proibido de realizar todo e qualquer tipo de evento sem prévia comunicação e autorização das autoridades competentes em Belo Horizonte, bem como, determino que seja decretada a imediata indisponibilidade de bens no valor de R$137.034,62 (cento e trinta e sete mil e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos)".

No último dia 10 de maio, o influenciador teria escondido uma chave de moto na praça e alegou que, quem a encontrasse, ficaria com o automóvel, avaliado em R$ 17 mil. Várias pessoas foram ao local em busca do "prêmio", anunciado no Instagram do influenciador, que tem mais de 250 mil seguidores, e em busca da chave depredaram a Praça.