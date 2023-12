O influenciador responsável pela ação que gerou em um tumulto na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, comentou sobre a ocorrência que acabou, segundo a Polícia Militar, em depredação de patrimônio público. Thiago Henrique, conhecido como TH, afirmou que não teve a intenção de causar confusão e que apenas queria “abençoar” seus seguidores. A “caça” a cinco envelopes com R$ 1 mil, cada, resultou em danos de parte da iluminação de Natal, inaugurada neste sábado (2/12).

Leia: BH: Praça da Liberdade é depredada após publicação de influencer

Com a repercussão da depredação de parte da Praça da Liberdade, o influenciador e empresário Thiago Henrique, responsável pela ação, afirmou que as informações passadas pela Polícia Militar são “inverdades” e “infundadas”. Confira o posicionamento na íntegra, no fim da matéria.

“O acusadores estão usando de tanta má-fé e maldade, chegando ao ponto de usar lixeiras que já estavam quebradas anteriormente, como forma de incriminá-los, para potencializar e trazer veracidade a todas as falsas acusações, e o uso de força física desnecessária”, informou o empresário.

TH, como é conhecido, relatou que seu objetivo era não provocar nenhuma confusão. Em suas redes sociais, ele afirmou que não promoveu uma “caça ao tesouro” e confirmou que espalhou os envelopes pelo ponto turístico.

“Ontem (sexta-feira), eu soltei esse vídeo na Praça da Liberdade, para quem estivesse trabalhando ali perto fosse lá achar. Ainda falei no vídeo: ‘esse é o presente do TH de Natal para vocês’. Então assim, não foi algo para causar tumulto algum, acredito que o pessoal que foi lá não causou tumulto. Porque tinha muita família, tinha muita gente que saiu do serviço, não tinha vândalo”, disse.

Ainda de acordo com o influencer, alguns de seus seguidores relataram que foram tratados de forma agressiva pelas forças de segurança. Ao ser questionado sobre o que teria acontecido, Thiago afirmou que apenas lhe disseram que pessoas foram agredidas, mas que não consegue provar nada.

“Então dessa maneira, tenho a convicção de que foi exercida força e agressividade não necessária, conforme relato de vários seguidores, inclusive envolvendo crianças. Uma situação lastimável, que nos trouxe muita chateação”, lamentou.

Confira o posicionamento do influenciador na íntegra:

“O objetivo não foi de forma alguma causar degradação ou qualquer confusão que seja. Inclusive, vale a ressalva que se realmente houvesse ocorrido algum ato real de vandalismo ou destruição da praça, os feitores desses atos, com certeza, teriam sido encaminhados até a delegacia, o que não ocorreu, e o que afirmo ainda não ser o perfil dos meus seguidores. Nunca tive anteriormente nenhum relato ou problema nesse sentido.

Os seguidores que me acompanham não têm um perfil de vandalismo e marginalidade, e como dito, acredito que se isso tudo fosse realmente real, os mesmos teriam sido encaminhados para o órgão responsável por esse tipo de ato, o que não ocorreu! Além de inverdade os relatos são infundados.

Os acusadores estão usando de tanta má fé e maldade, chegando ao ponto de usar lixeiras que já estavam quebradas anteriormente, como forma de incriminá-los, para potencializar e trazer veracidade a todas as falsas acusações, e o uso de força física desnecessária.

Então, dessa maneira, tenho a convicção de que foi exercida força e agressividade não necessária, conforme relato de vários seguidores, inclusive envolvendo crianças. Uma situação lastimável, que nos trouxe muita chateação.

Estou realmente triste com tudo isso, por todas as afirmações infundadas contra as pessoas que estavam na praça, acusando de depredação, e o mais grave no ocorrido, é a questão do uso de força física e agressiva, totalmente desnecessária. Realmente uma situação muito entristecedora”