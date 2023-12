De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pane elétrica teria causado incêndio em ônibus

Um ônibus da linha 3333 (Via Roseira/BH) pegou fogo na Avenida Governador Valadares, no Centro de Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (2/12). A grande quantidade de fumaça assustou quem passava pelo local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 10h21. Antes da chegada dos militares, algumas pessoas já haviam iniciado o combate com o auxílio de extintores de incêndio.

As chamas teriam começado após uma pane elétrica no veículo. Pelas redes sociais, usuários da linha não demonstraram espanto com a ocorrência, já que este seria o terceiro ônibus da mesma empresa a pegar fogo em 2023.

A reportagem procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Metropolitano (Sintram), mas até a publicação desta matéria não houve retorno.