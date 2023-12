Uma postagem no Instagram feita pelo influencer Thiago Henrique nessa sexta-feira (1º/12) - a publicação está no perfil @Thmotors -, causou grande rebuliço e danificou parte da iluminação de Natal da Praça da Liberdade, na Região Central de Belo Horizonte.

Na postagem está o anúncio de que um envelope com dinheiro tinha sido deixado no local. A inauguração da iluminação de Natal está prevista para a noite deste sábado (2/12).

Com o cair da noite, mesmo chovendo, um grande número de pessoas seguiu para a Praça da Liberdade na sexta. Segundo a tenente Blenda, ao receber a denúncia, a Polícia Militar (PM) agiu rapidamente para dispersar a multidão.

“Foi uma ação rápida, que conseguiu impedir que a maior parte da iluminação, que já estava montada, fosse danificada. Só que destruíram e viraram lixeiras e pisotearam os jardins. Alguns pisca-piscas foram arrancados, e uma caixa de energia foi danificada”, conta a tenente.

A policial faz um alerta: “As pessoas não devem ficar acreditando em qualquer coisa que é publicada na internet. Além disso, estão sujeitas à lei, pois depredação, como o que aconteceu aqui, na Praça da Liberdade, é crime”.

Por esse motivo, várias guarnições da PM foram colocadas de prontidão na Praça da Liberdade. Funcionários da Cemig e do Governo do estado trabalham para recuperar as luzes e a caixa de energia que foram danificadas.

Segunda vez

Este é a segunda vez, em menos de um mês, que uma situação como esta se repete em Minas Gerais. No último dia 8 de novembro, em Paracatu, no Noroeste do estado, uma oferta feita por um influenciador digital, César Rincón, causou um alvoroço na cidade e colocou em risco o patrimônio histórico. Uma igreja, a de Santana, e três praças foram depredadas.

O influenciador havia anunciado, por meio de uma publicação, que daria R$ 5 mil para cada pessoa que encontrasse uma das três chaves que tinha escondido em praças da cidade.

Desde o episódio, a Polícia Militar mantém o sinal de alerta ligado para publicações de influencer em redes sociais.