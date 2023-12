É importante verificar o estado dos itens, principalmente as luzes

Dezembro já é nesta sexta-feira (1º/12) e a montagem dos enfeites de Natal faz parte da tradição. Mesmo em clima de festa, é importante verificar o estado dos itens, principalmente as luzes, para evitar acidentes com a rede elétrica.

Segundo o gerente de Segurança do Trabalho da Cemig, Antônio Cesar Lima Santos, cinco pontos merecem mais atenção nesta época. Antes de comprar os enfeites luminosos, os consumidores devem avaliar se o produto tem aprovação do Inmetro e escolherem, de preferência, aqueles compostos por lâmpadas de led.

“Um produto que tenha a qualidade aprovada pelo Inmetro é fundamental para a prevenção de acidentes. Enquanto as lâmpadas de led proporcionam um consumo menor e mais consciente de energia elétrica e sem o risco de superaquecerem”, explicou.

Se os produtos forem de outros natais e passaram muito tempo guardados, o cabeamento pode apresentar desgaste ou ressecamento no isolamento e provocar um curto-circuito. "Antes de utilizar, verifique a integridade da fiação. Se estiver ressecada, descarte todo o enfeite”.

Já na instalação, a dica é fugir das "gambiarras" com diversos fios e adaptadores (benjamins ou ‘Ts’) para fazer a ligação de muitos enfeites em uma única tomada. Se a montagem for em áreas externas, o especialista alerta para a necessidade de proteção dos pontos das conexões e tomadas.

Para instalação de lâmpadas decorativas em fachadas, muros, jardins e árvores, é necessário manter uma distância de 1,5 metro da rede elétrica da Cemig.

“Se a decisão for instalar os enfeites em janelas de prédios, é importante fixar as duas extremidades de forma que, em caso de ventos fortes, eles não sejam projetados em direção à rede elétrica da Cemig. Caso isto aconteça, poderá haver um curto-circuito de grande intensidade e com possibilidade de graves acidentes”, disse.