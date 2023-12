O Partido Socialismo e Liberdade (Psol) oficializou neste sábado (2/12) a deputada estadual Bella Gonçalves como pré-candidata da sigla para disputar a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nas eleições municipais de 2024. Assim como nas últimas eleições – desde 2012 –, o partido optou por lançar uma candidatura própria. A decisão foi anunciada em evento realizado no Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de BH (Sindrede/BH), na capital mineira, com a presença da presidente nacional do partido, Paula Coradi, de deputados, apoiadores e de diversos movimentos sociais.

“A cidade está abandonada. Há alguns anos nós não temos um projeto progressista governando Belo Horizonte. Vamos reconstruir Belo Horizonte com um projeto progressista”, disse Bella Gonçalves.

A parlamentar defende a eleição de uma mulher “que conheça as necessidades de toda a população, mas sobretudo das mulheres”. A pré-candidatura da deputada Bella Gonçalves também destaca o posicionamento do partido, que deseja ampliar a participação feminina na política.

Quem é Bella Gonçalves?

Bella Gonçalves é deputada estadual e se destaca como uma das principais lideranças de esquerda do parlamento mineiro. A deputada tem se destacado por desempenhar um papel ativo na oposição ao governo de Romeu Zema (Novo). Defende pautas contra os impactos da mineração, em defesa da preservação ambiental, dos direitos humanos e do respeito à população LGBTQIAPN+, entre outras questões.

Além disso, doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Bella Gonçalves também foi vereadora da capital mineira entre 2018 e 2022.

Psol nas eleições

O Psol tem candidatura própria para o pleito da capital mineira desde as eleições de 2012. De lá para cá, o melhor desempenho da sigla nas eleições de Belo Horizonte, em número de votos, foi em 2020, quando Áurea Carolina, que ficou na 4ª posição, recebeu 103.115 votos, equivalente a 8,33% dos votos válidos. Em 2016, Maria da Consolação obteve 48.715 votos, recebendo 4,11%% dos votos e ficando na 6ª colocação. Já em 2012, primeira candidatura própria do partido, também Maria da Consolação obteve 54.530 votos, que representou 4,25%. Naquele ano, a sigla ficou na terceira posição.

Eleições municipais 2024

Com o lançamento da pré-candidatura de Bella Gonçalves, a parlamentar se junta a disputa com grandes nomes da política mineira como o deputado federal Rogério Correia, oficializado como pré-candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), sigla do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que irá disputar a PBH pela segunda vez.

Além deles, a disputa pela capital mineira pode ainda contar com uma “terceira via”, entre nomes como o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) e o senador Carlos Viana (Podemos). Em setembro, ao Estado de Minas, Tramonte afirmou que já recebeu convites de diversas siglas, mas ressaltou que ainda não tem nada oficializado. Já Viana, já afirmou que deve ser candidato à prefeitura da capital mineira, no entanto, até o momento, também não oficializou sua pré-candidatura.

Outro cenário, é a possível candidatura do prefeito Fuad Noman (PSD), para uma tentativa de reeleição. No entanto, até o momento, o chefe do Executivo municipal apenas afirmou que é cedo para pensar nas eleições de 2024, mas também não descartou a possibilidade de concorrer. As eleições municipais do ano que vem estão previstas para acontecer no dia 6 de outubro, em primeiro turno, e no dia 27 do mesmo mês, em segundo turno, caso necessário.