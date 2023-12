Deputada estadual Bella Gonçalves foi oficializada pelo Psol como pré-candidata para as eleições municipais de 2024

Lançada como pré-candidata pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol) à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para as eleições municipais de 2024, a deputada estadual Bella Gonçalves disse que a capital mineira está "abandonada". De acordo com a parlamentar, sua pré-candidatura representa um "projeto progressista" para Belo Horizonte.



Bella foi oficializada pelo Psol neste sábado (2/12), em evento realizado no Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de BH (Sindrede/BH), na capital mineira, com a presença da presidente nacional do partido, Paula Coradi, deputados, apoiadores e diversos movimentos sociais.

"A cidade está abandonada. E sabe o que abandonou a cidade? O pragmatismo. Aquela ideia de que a gente não pode sonhar. A ideia de que temos que aceitar o menos pior que entregou essa cidade. Há alguns anos, nós não temos um projeto progressista governando Belo Horizonte", disse Bella.



Ela afirma que sua pré-candidatura coloca à disposição da população uma mulher que conhece a cidade e as políticas necessárias para trazer melhorias para a capital mineira. Em seu discurso, Bella também pontuou suas principais pautas, como os projetos sociais, a defesa da mulher, a preservação ambiental, o direito de minorias, entre outros tópicos.

"Nós temos o melhor projeto para a cidade, porque nós conhecemos a cidade cotidiana. Nós temos a receita para recuperar o brilho da cidade. É preciso construir políticas públicas ousadas, novas, voltar Belo Horizonte a ser uma cidade protagonista que pode ser", destacou.

"Chega de aceitar a política do menos pior. Por isso eu assumo essa missão importantíssima de colocar meu nome, minha trajetória, à disposição, para construção de um movimento: o movimento 'Brilha mais BH', movimento que vai recuperar o brilho da cidade inteirinha, brilho das pessoas e fazer com que esse brilho governe a cidade, governe Belo Horizonte", completou.

Bella também demonstrou bastante otimismo em relação à sua pré-candidatura. Para ela, o cenário político para as eleições de 2024 ainda é incerto.

"Acredito que o fato de que Belo Horizonte ainda tem um cenário eleitoral muito indeciso é propício para a gente conseguir transformar. É hora da gente recuperar um projeto progressista para Belo Horizonte, e estou aqui preparadíssima para ser prefeita, para encabeçar este projeto", disse.