As nove regionais de Belo Horizonte escolhem seus conselheiros tutelares em eleições que serão realizadas neste domingo (3/12), entre 8h e 17h. Essa é um nova eleição após cancelamento alegado por menos votos computados do que eleitores registrados. Influenciadores digitais da capital se uniram para promover o pleito.

Serão eleitos 45 conselheiros/as tutelares titulares que atuarão nas regionais administrativas e outros nove conselheiros suplentes que atuarão no Plantão Centralizado.

Somente as pessoas residentes em Belo Horizonte poderão se inscrever para votar. No ato da inscrição, é obrigatório apresentar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), um documento original com foto (físico ou eletrônico) que comprove a identificação civil e a filiação e no qual conste a assinatura: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira Profissional ou Passaporte. Um dos comprovantes de residência com até seis meses de emissão. Confira mais informações neste link.

Os conselhos tutelares têm grande importância social. "Sempre que há uma denúncia de ameaça ou violação consumada de direitos do público infanto-juvenil, o Conselho Tutelar é chamado a agir. O órgão também pode se antecipar à denúncia, agindo preventivamente ao fiscalizar entidades, mobilizando a comunidade e cobrando melhor acompanhamento e atendimento adequado, não só no que se refere a crianças e adolescentes, mas também a seus familiares", informa a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Confira a lista dos candidatos neste link.

O cancelamento da última eleição ocorreu sob a alegação de uma inconsistência entre o número de cadastros e o número de votantes. De acordo com a PBH, cerca de 53 mil eleitores se cadastraram, mas apenas pouco mais de 49 mil votos foram computados.

Após o ocorrido, várias campanhas foram feitas para promover a eleição. Em uma delas, criadores de conteúdo foram às ruas e promoveram o debate.

Influenciador digital e jornalista Zotha considera essa como a eleição mais importante de 2023 e sensibiliza população nas ruas Reprodução Redes Sociais Segundo o jornalista e criador de conteúdo Zotha, as eleições para o conselho tutelar “são o processo eleitoral mais importante do ano de 2023 e impactarão diretamente os próximos anos de cerca de 500 mil crianças e adolescentes do município”. E complementa que “é fundamental a mobilização de criadores de conteúdo para atingir públicos que tiveram poucas informações sobre o processo eleitoral e que ainda apresentam dúvidas sobre em quem, como e onde votar”.

Além de Zotha, a mobilização ainda contou com a participação de criadores como Clara Tannure, Lívia Teodoro, Rafael Ventura e Pastor Fillipe Gibran.