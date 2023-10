Defensoria Pública aciona a Justiça para anular eleição do Conselho Tutelar

440

Eleição para o Conselho Tutelar de Belo Horizonte foi marcada por filas e instabilidade no sistema de votação (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press01-10-2023) A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) ajuizou, na noite dessa quarta-feira (4/10), ação civil pública pedindo a anulação da eleição do Conselho Tutelar de Belo Horizonte. Além disso, a entidade solicita que um novo pleito seja realizado em até 60 dias.

O pleito, organizado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), foi realizado no último domingo (1º/10), mas marcado por muitas filas causadas pela instabilidade do sistema adotado. De acordo com o Executivo, equipes técnicas começaram a atuar logo que os problemas foram relatados.

Mesmo assim, muitas pessoas desistiram de votar, o que logo mobilizou alguns órgãos, como a Defensoria Pública e o Ministério Público. A recomendação dada à prefeitura pelas entidades foi adotar a cédula impressa para o registro de voto e estender o horário de votação. A DPMG também pediu a anulação da eleição.

A PBH atendeu parcialmente o que foi solicitado. Os eleitores usaram o voto no papel e o horário da eleição, que se encerraria às 17h, foi até as 18h.