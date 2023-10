PBH descarta recomendação e não anula votação para conselheiros tutelares

440

Fila em ponto de votação no Bairro Santa Efigênia em BH, cena que se repetiu pela capital no domingo (1/10) (foto: Tulio Santos/EM/D.A. Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) decidiu manter válida a votação deste domingo (1/10) para a formação dos conselhos tutelares da cidade no mandato 2024-2027. A administração da capital decidiu não seguir a recomendação da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), que pediu que o pleito fosse anulado e uma nova eleição fosse convocada para os próximos 30 dias.









A queda no sistema da Prodabel provocou grandes filas nos pontos de votação e desistências de eleitores . Durante a tarde, a prefeitura acatou parcialmente uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e determinou que a votação seguisse com cédulas de papel e que o fim do pleito fosse prorrogado das 17h para as 18h30.





Mesmo com as medidas anunciadas pela prefeitura, a Defensoria Pública do estado recomendou que o Executivo Municipal anulasse as eleições e remarcasse a votação para o próximo mês, desta feita utilizando as urnas eletrônicas e o sistema do TRE. O documento foi assinado pela defensora pública Daniele Bellettato, da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, e pede que a prefeitura “interrompa imediatamente a apuração e contagem dos votos, de modo a evitar expectativas aos candidatos, bem como questionamentos sobre eventual favorecimento ou prejuízo a postulantes do cargo”.





Em nota enviada à reportagem, a Defensoria Pública informou que, caso a prefeitura não acate a recomendação, a questão deverá ser judicializada. O órgão ainda informou que está à disposição para se reunir com os vereadores e quaisquer autoridades para tentar solucionar esta questão amigavelmente e que qualquer pessoa que tenha se sentido lesada pode prestar informações à DPMG.

Veja a nota da PBH, na íntegra:



A Prefeitura de Belo Horizonte, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Comissão Eleitoral do 10º Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares informam que decidiram não anular as eleições realizadas nesse domingo (1).

A decisão foi tomada considerando a lisura do processo e em respeito aos quase 50 mil eleitores que se dirigiram às seções eleitorais.

A PBH informa, ainda, que enviará à Câmara Municipal de Belo Horizonte um Projeto de Lei para alterar pontos da legislação atual que inviabilizaram o uso de urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral.

O município utilizou um sistema próprio para a votação em razão de limitação da Lei Municipal 8.502/03. A Lei determina a observância do endereço e que o cadastro do eleitor seja feito no momento da votação. Já as urnas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral, que são offline, demandam que o carregamento dos dados de todos os eleitores seja feito previamente.

As recomendações feitas pela Defensoria Pública de Minas Gerais serão observadas para o 11º Processo de Escolha de Conselheiros Tutelares, que deve acontecer em 4 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente.