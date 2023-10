Conselho Tutelar: prévia de resultado da eleição em BH é divulgada

Fila dá voltas em ponto de votação no Centro da capital; cena se repetiu em toda a cidade no domingo (1/10) (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)

Após um domingo de votação marcado por queda no sistema, longas filas e adoção de voto em papel, uma prévia do resultado da eleição para conselheiros tutelares de Belo Horizonte já foi divulgada nesta segunda-feira (2/10). Os dados ainda são extraoficiais, pois devem ser validados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Veja a lista dos eleitos no fim desta matéria.