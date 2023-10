Eleição do Conselho Tutelar de BH tem horário prorrogado com voto impresso

440

Eleição iria ocorrer até 17h, mas foi prorrogada devido a instabilidade no sistema (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente acataram a recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e as eleições do Conselho Tutelar vão terminar por meio de cédula impressa. O pleito, que ocorre neste domingo (1/10), utilizava um sistema eletrônico, mas apresentou instabilidade.









Belo Horizonte tinha a opção de utilizar as urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), assim como fizeram cidades da região metropolitana, como Betim e Contagem. Com isso, a Justiça Eleitoral não fez parte do processo e informou que não se responsabiliza pelas eleições.









BH vai escolher, ao todo, 45 novos conselheiros tutelares, cinco nomes para cada uma das nove regionais da capital mineira. Cada eleitor pode escolher apenas um candidato. Para votar, é necessário apresentar o CPF, um documento original com foto e comprovante de residência na cidade onde pretende participar.

Veja a nota da PBH

A Prefeitura de Belo Horizonte e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente informam que a votação para os cargos de conselheiros, realizada neste domingo (2), será prorrogada até as 18h30 e exclusivamente por meio de cédula impressa.





A medida atende a recomendação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), acatada pela Comissão Eleitoral.





A votação está sendo realizada nas nove regionais da cidade, e os cerca de 27 mil votos já computados via urna eletrônica serão validados.