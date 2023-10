Prefeitura de BH explica problemas na eleição do Conselho Tutelar

440

Houve registro de filas, na manhã deste domingo, que incomodaram os eleitores (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Empresa de Informática e Informação do Município (Prodabel), explicou que, por volta das 10h deste domingo (1/10), o sistema de votação para o Conselho Tutelar apresentou problemas técnicos que resultaram em atraso.













Leia mais: Sistema cai e eleitores desistem da votação do Conselho Tutelar em BH A PBH também ressaltou que, de acordo com o edital que rege o processo, a votação poderia utilizar cédulas de papel caso a interrupção do sistema demorasse 60 minutos seguidos, o que não teria se concretizado em nenhuma das seções de votação.





Na manhã deste domingo, houve registro de filas, que incomodaram os eleitores. A instabilidade do sistema fez com que algumas pessoas chegassem a desistir de votar no processo.





Defensoria Pública

Mais cedo, a Defensoria Pública de BH havia denunciado problemas no sistema, lembrando que a capital mineira optou por não usar as urnas que seriam cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).



Segundo a defensora pública Daniele Bellettato, coordenadora da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes, da DPMG, BH foi a única capital que não adotou o sistema da justiça eleitoral.





“Betim, Contagem, vários municípios do interior do estado estão usando o sistema do TRE e BH institui nesse sistema da Prodabel que todo ano dá problema. Temos uma ação civil pública que trata das eleições do conselho tutelar e temos tentado fazer prova de que esse sistema não funciona”, explicou.

BH vai escolher, ao todo, 45 novos conselheiros tutelares, cinco nomes para cada uma das nove regionais da capital mineira. A eleição é facultativa e ocorre simultaneamente em todas as cidades brasileiras.