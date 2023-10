Sistema cai e eleitores desistem da votação do Conselho Tutelar em BH

As eleições para o Conselho Tutelar em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (1/10), têm causado transtornos aos eleitores. Segundo relatos enviados ao Estado de Minas e publicados nas redes sociais, o sistema utilizado passa por instabilidades, causando filas nos locais de votação.

Escola Municipal Senador Levindo Coelho, por exemplo, apresenta fila grande na votação do Conselho

Eleição Conselho Tutelar em BH dando muito problema com o sistema da Prefeitura. Filas enormes para exercer o direito do voto.

Em alguns colégios eleitorais apenas uma urna foi disponibilizada e a morosidade no processo tem levado eleitores a desistirem de participar do pleito. Na escola municipal Senador Levindo Coelho, no bairro Serra, região Centro-Sul da capital, por exemplo, a fila se compara a uma eleição parlamentar.