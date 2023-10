Lula pode receber alta neste domingo (1/10)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pode ter alta neste domingo (1/10), dois dias após ser submetido a dois procedimentos cirúrgicos no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Liberado para retornar para casa, a previsão é que o petista passe, pelo menos, um mês despachando do Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República.

O mandatário foi submetido a uma cirurgia de artroplastia total de quadril à direita, realizada na última sexta-feira (29/9). O procedimento consiste em cortar o fêmur no colo femoral, um pouco antes da região da cabeça, encaixando uma prótese ali e outra na bacia. A artrose que acometia Lula ocorre quando há um desgaste nas cartilagens que revestem a cabeça do fêmur e o acetábulo. Esse problema é normalmente relacionado à idade ou ao esforço.

De acordo com o ortopedista Victor Byrro, especialista em cirurgia do quadril, artroscopia e traumatologia do esporte, o procedimento cirúrgico vai resolver o problema do presidente , que reclamava de dores na região desde o período eleitoral. “A artroplastia de quadril é uma cirurgia definitiva, ou seja, a região onde ele tem dor será retirada. Essa dor do pré-operatório não vai existir mais”, disse.