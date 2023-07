Lula deve ficar afastado da Presidência por quase um mês após cirurgia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ficar afastado da Presidência da República por quase um mês após passar por cirurgia para tratar a artrose no quadril. De acordo com o petista, o procedimento deve ser realizado em outubro e vai resolver o problema das constantes dores que ele sente na região.

Nesta quarta-feira (26/7), Lula passou por um procedimento eletivo minimamente invasivo que deve aliviar as dores crônicas . Até quinta-feira (27/7), ele vai despachar no Palácio da Alvorada, diferentemente de quando realizar o procedimento cirúrgico, quando o seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), assume a Presidência interinamente.

De acordo com o ortopedista Victor Byrro, especialista em cirurgia do quadril, artroscopia e traumatologia do esporte, o procedimento cirúrgico vai resolver o problema do presidente , que já toma injeções diárias e faz fisioterapia. “A artroplastia de quadril é uma cirurgia definitiva, ou seja, a região onde ele tem dor será retirada. Essa dor do pré-operatório não vai existir mais”, disse.