Lula sobre Bolsonaro: 'Ofensivo seria comparar um jumento a ele'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu a ofensa proferida elo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, nessa terça-feira (25/7), o chamou de “jumento” e “analfabeto”, durante evento do seu partido na Câmara Municipal de São Paulo. O petista ironizou e não citou nominalmente o ex-presidente.

“Ontem a imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me atacar chamando de “jumento”. Um animal simpático e mais esperto que alguns. O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele, isso sim. Ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém”, disse Lula.





As falas de Bolsonaro foram ditas no evento filiação do vereador Fernando Holiday ao PL , onde Bolsonaro ainda atacou o TSE e falou que encara o retorno ao Palácio do Planalto como uma missão.