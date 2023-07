Marcio Pochmann vai presidir o IBGE

440

A data da posse do economista Marcio Pochmann ainda não foi definida (foto: MARCIA KALUME/AGÊNCIA SENADO)





Brasília - O economista Marcio Pochmann será o novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), anunciou ontem o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. O diretor de Pesquisa, Cimar Azeredo, está temporariamente à frente da presidência do órgão.

O ministro disse também que a opção pelo nome do economista na presidência do instituto não teve nenhuma espécie de veto dentro do governo.





Pochmann foi presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) entre 2007 e 2012 e participou da transição do governo após a eleição de Lula. Presidiu a Fundação Perseu Abramo, foi candidato do PT à Prefeitura de Campinas em 2012 e 2016 e também dirigiu a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade durante governo de Marta Suplicy (PT), em São Paulo.

O IBGE tem 3,9 mil funcionários espalhados pelo país. Eles são responsáveis pela realização de pesquisas sobre inflação (IPCA), comportamento da atividade econômica (PIB), dados do mercado de trabalho e Censo.