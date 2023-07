Bolsonaro chama Lula de 'jumento' e fala em voltar ao Palácio do Planalto

440

Ex-presidente foi ao evento de filiação de Fernando Holiday ao PL (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve na cerimônia de filiação de Fernando Holiday ao Partido Liberal (PL), nesta terça-feira (25/7), em São Paulo. Em discurso, ele proferiu uma série de palavrões, atacou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reclamou da inelegibilidade e falou que encara o retorno ao Palácio do Planalto como uma missão













Bolsonaro foi condenado pela Justiça Eleitoral após uma representação do PDT, que o denunciou por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em uma reunião com embaixadores em 2022. Na ocasião, pré-candidato à reeleição, ele atacou o sistema eleitoral e transmitiu, em uma emissora estatal de TV, um discurso repleto de fake news sobre as urnas eletrônicas.





Já Holiday, vereador em São Paulo, passa a integrar os quadros do PL mesmo com críticas de pessoas próximas ao ex-presidente . Essa é a quinta legenda do antigo membro do Movimento Brasil Livre (MBL) em sua vida política.





O vereador fez uma analogia como um “filho pródigo que retorna para casa”. Holiday apoiou Bolsonaro em 2018, mas durante os anos de mandato chegou a fazer duras críticas ao então presidente. Agora, ele se diz arrependido.

*Com informações da 'Folha de S.Paulo'