Bolsonaro sobre o novo decreto de armas: 'Vagabundos agradecem'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou, em suas redes sociais, nesta segunda-feira (24/7), uma foto sua de 2004, em que aparece colocnado uma faixa com os dizeres “Entregue sua arma. Os vagabundos agradecem”. Nos últimos três dias, a família do antigo mandatário do país sofreu dois reveses em relação ao porte de armas.

Foto de Bolsonaro é de 2004, pouco depois da criação do Estatuto do Desarmamento

O primeiro é o novo decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que endureceu as regras sobre o controle de armas e o funcionamento dos clubes de tiros, facilitados durante o mandato de Bolsonaro. Na prática, o governo federal tenta retomar o patamar de controle que tinha até 2018.

O decreto, assinado na sexta-feira (21/7), foi chamado pelo filho 01 do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como um “revanchismo burro” contra o pai e seus eleitores. “O novo decreto não é uma política de Estado, não tem a ver com segurança pública, com planejamento estratégico do país”, disse.