Casa de Bolsonaro é chamada de 'Condomínio Rei do Gado' no Google Maps

Casa de Bolsonaro, no Jardim Botânico, ganha localização 'Condomínio Rei do Gado' (foto: Google Maps/Reprodução)

A casa onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mora, no Jardim Botânico, ganhou o nome de Condomínio Rei do Gado de Brasília no Google Maps, plataforma usada para mapear localizações de endereços e rotas de transporte. O imóvel, com telhado marrom escuro, fica situado na quadra 2 do Condomínio Solar de Brasília, área que já foi considerada uma ocupação irregular.





Em dezembro do ano passado, um outdoor contra o ex-presidente foi instalado no Jardim Botânico após a notícia de que o PL, partido ao qual o ex-presidente é filiado, pretendia alugar uma casa em um dos condomínios da região.



Segundo moradores, a presença de Bolsonaro no condomínio Ville de Montagne causaria uma série de problemas para a região como transtornos de locomoção e risco de segurança. À época, eles argumentaram que a área era conhecida pelo cuidado com o meio ambiente e pela cultura de paz.

O bairro do Jardim Botânico de Brasília se consolidou nos últimos 15 anos e, atualmente, concentra quase uma centena de condomínios. Num deles também reside o senador Flávio Bolsonaro (PL).



Jair e a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, vivem na casa a cerca de 10 quilômetros do centro da capital federal. A residência de dois andares fica num condomínio fechado em área de classe média alta. Segundo a revista Veja, a casa teria sido locada por R$ 12 mil.