Lula compara o PT ao Flamengo: 'É o partido mais forte e organizado'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou o Partido dos Trabalhadores (PT) com o popular clube de futebol, Flamengo. Na edição desta terça-feira (25/7) do “Conversa com o Presidente”, o petista afirma que a legenda é a mais forte e organizada do País.









Lula também lembrou o desempenho do partido desde as eleições de 1989, quando ele ficou em segundo lugar no pleito, sendo derrotado pelo ex-presidente Fernando Collor. O petista também ficou em segundo, em 1994 (Fernando Henrique Cardoso), 1998 (FHC), quando finalmente venceu em 2002, sendo reeleito em 2006.