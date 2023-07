Fernanda Montenegro revolta Bolsonaristas: 'Recebe 'dindin' do desgoverno'

A condecorada atriz Fernanda Montenegro revoltou os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), nesta segunda-feira (25/7), após voltar a criticar a gestão do ex-presidente. Em entrevista para a jornalista Hildegard Angel, da TV 247, ela não citou nominalmente o antigo mandatário da República, mas afirma que “tivemos um (presidente que por) quatro anos nos destruiu.”

Nas redes sociais, bolsonaristas voltaram a citar a Lei Rouanet para atacar a atriz. “Imagino como foi difícil ficar sem mamar às custas do governo por 4 anos e ter que voltar a trabalhar. Agora vocês estão todos felizes e recebendo ‘dindin’ do desgoverno”, disse um usuário no Instagram.