Caso Marielle: Família do delator receberá proteção

Élcio Queiroz, motorista do crime ocorrido em 2018, será transferido de presídio (foto: (Reprodução))

Após fazer delação premiada sobre envolvidos no assassinato de Marielle Franco, ocorrido em 2018 no Rio de Janeiro, o ex-policial militar Élcio de Queiroz será transferido de presídio e a família receberá proteção, segundo a Polícia Federal (PF).Ele está preso desde 2019 e o nome do novo local não foi divulgado.





O depoimento de Élcio resultou na prisão de Maxwell Corrêa, ex-bombeiro que atuava na vigilância e no acompanhamento da vereadora, nesta segunda-feira (24/7). Ele ainda confessou que dirigiu o carro do ataque à vereadora e ao motorista Anderson Gomes , e confirmou que Ronnie Lessa, também preso, efetuou os disparos.

O suspeito ainda declarou à PF que recebeu, durante meses, pelo menos R$ 5 mil de Maxwell e que, posteriormente, a mesada foi reduzida até deixar de ser depositada, "do nada", há mais de um ano.



"Sem dúvida, há participação de outras pessoas, isso é indiscutível. As investigações mostram a participação das milícias e do crime organizado do Rio de Janeiro", declarou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em coletiva de imprensa realizada na segunda.