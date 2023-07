Holiday se filia ao PL com apoio de Bolsonaro e mira as eleições de 2026

O vereador de São Paulo Fernando Holiday (sem partido) deve se filiar ao Partido Liberal, sigla de Jair Bolsonaro, na próxima terça-feira (25/7), em um evento na Câmara Municipal de São Paulo com a presença do ex-presidente. Em 2021, o parlamentar declarou que havia se arrependido de ter apoiado Bolsonaro nas eleições de 2018.

De acordo com o jornalHoliday voltou atrás e agora abraça Bolsonaro como seu "padrinho político". À coluna do jornal, o parlamentar disse que não será candidato à reeleição, pois mira as eleições de 2026, com o objetivo de concorrer à Câmara dos Deputados.