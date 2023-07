Janja relata ter sofrido assédio moral e sexual ao longo de sua carreira

440

Primeira-dama Janja Lula da Silva participou de lançamento de projeto de combate a assédio moral e sexual no serviço público (foto: Ricardo Stuckert/PR) A socióloga e primeira-dama Rosângela Lula da Silva, mais conhecida como Janja, relatou já ter sofrido assédio moral e sexual. A fala ocorreu durante o lançamento nesta quinta-feira (27/7) de um grupo interministerial que irá montar um plano contra assédio e discriminação no serviço público.









O projeto, que será comandado principalmente pela ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, deve promover relações saudáveis no ambiente do funcionarismo público. Também estarão no grupo os ministérios da Justiça, Trabalho, Saúde, Educação, Mulheres, Igualdade Racial, Direitos Humanos, além da Controladoria Geral da União e Advocacia-Geral da União.

Janja também ressaltou a importância da medida afirmando que "assim como todas as formas de discriminação, violam os direitos humanos e ameaçam a igualdade de oportunidades, principalmente quando estamos falando sobre oportunidade de trabalho para mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e para pessoas LGBTQIA+".