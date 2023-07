Lula faz novo procedimento nesta quarta para reduzir dores no quadril

440

Lula deve operar o quadril em outubro deste ano (foto: FRANCOIS WALSCHAERTS/AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará na manhã desta quarta-feira (26/7) um novo procedimento de infiltração no quadril. As injeções servem para aliviar dores que o chefe do Executivo vem sentindo. O procedimento será realizado no hospital Sírio Libanês em Brasília e Lula deve ser liberado ainda hoje. A previsão, segundo interlocutores palacianos, é de que Lula retome os trabalhos amanhã do Palácio da Alvorada, residência oficial, pelo menos até sexta (28).









"Eu tomei uma decisão: vou operar o quadril nos próximos meses. É um procedimento bem simples. A dor me deixa de mau humor e eu quero ficar de bom humor, porque eu assumi um compromisso para que o Brasil dê certo. E vai dar certo. A engrenagem do motor já está funcionando e as pessoas sentindo o país melhorando", escreveu ele no Twitter.





Na live, Lula justificou que não queria passar pela cirurgia para não ter que adiar compromissos internacionais, como a reunião do Brics, que será em agosto, e do G20, ocorrida no último mês de maio.

Segundo o presidente, os médicos avisaram que o procedimento deve levar cerca de 2h30. No domingo (23), Lula realizou exames no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Com dores no quadril, ele fez uma infiltração para amenizar o desconforto na região.