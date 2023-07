Lula e a operação no quadril: "O que me sobra de tempo é em outubro"

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou que planeja operar o quadril para tratar a artrose no fêmur em outubro deste ano. De acordo com o presidente, apesar do incômodo recorrente, em razão de alguns compromissos importantes, ele planeja esperar mais alguns meses até realizar o procedimento. Na edição do 'Conversa com o Presidente', desta terça-feira (25/7), Lula disse que tem agendas extremamente importantes e afirmou que não pretende faltar a nenhuma delas.





"O que me sobra de tempo é em outubro. Eu tenho que calcular bem, para que no mês de outubro, se for isso que eu for fazer, eu fazer a cirurgia, uma cirurgia razoavelmente rápida. O medico me disse que, dependendo do meu estado físico, três horas depois eu já posso estar dando uns passinhos com andador. Depois vai depender da minha disciplina de recuperação. Enquanto eu tiver me recuperando o [vice-presidente Geraldo] Alckmin fica no comando", contou.









Lula relatou que, há algum tempo, vem enfrentando esse problema e, consequentemente, ficando de mal humor no trabalho, o que tem incomodado o petista.





"Ninguém consegue trabalhar com dor o dia inteiro. Eu sinto que as vezes eu tô com mau humor com os companheiros. Eu chego de manhã para trabalhar, quando eu boto o pé no chão já dói. Eu tenho que falar bom dia sorrindo, e as vezes eu não consigo falar. Fica visível no meu rosto que eu tô irritado, nervoso. E aí você vai ficando uma pessoa incômoda, uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém quer falar bom dia com medo de levar um esporro. Eu to chegando a conclusão que eu tenho que operar", contou.

Lula revelou que passou por um "procedimento teste" de avaliação de capacidade de suportar a dor.

Lula deve operar o quadril em outubro deste ano (foto: FRANCOIS WALSCHAERTS/AFP)





"Era um teste para saber se aquele procedimento me garantia que eu pudesse ficar 12h sem dor. Deu certo. Eu fui na festa do Sindicato [dos Metalúrgicos no domingo] e não tive dor. Mas na segunda feira de manhã, quando já tinha acabado as 12h, voltou a doer, e parece que voltou a doer um pouco mais", contou.





"Tô me preparando, vou fazer um regime mais duro. To fazendo mais [atividade] física. Eu lamento muito não poder fazer esteira, eu adorava. Fico fazendo só peso, braço, perna, peitoral, eu queria correr", disse.