Lula se emociona com volta de imagem de Jesus ao gabinete

Crucifixo ficava no gabinete de Lula durante os primeiros mandatos (foto: Ricardo Stuckert/PR)

Uma escultura de 1,5 metro de Jesus Cristo crucificado retornou ao gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (24/7). O objeto fazia parte do escritório durante os dois primeiros mandatos do petista, entre 2003 e 2010, mas foi retirado assim que Dilma Rousseff (PT) assumiu o Palácio do Planalto.