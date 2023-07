Câmara de BH aciona Defensoria para que PBH cumpra com as gratuidades

Presidente da Câmara Municipal Gabriel Azevedo (sem partido) entrega ofício pela regulamentação das gratuidades sancionado pelo prefeito Fuad Noman (PSD) para a Defensora Pública-Geral da Defensoria de Minas Gerais, Raquel Dias (foto: Divulgação/Fábio Brito)

A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) acionou a Defensoria Pública para exigir que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) cumpra com as gratuidades previstas na lei 11.538. Os benefícios fazem parte de algumas contrapartidas exigidas pelo Legislativo para que a pauta de subsídios para as empresas de ônibus fosse aprovada na Casa.