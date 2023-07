Câmara de BH abre CPI dos 'Ônibus Sem Qualidade'

Câmara Municipal de Belo Horizonte abriu a sexta Comissão Parlamentar de Inquérito deste ano (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Ônibus Sem Qualidade foi realizada nesta quinta-feira (20/7) na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). Ela vai apurar a má qualidade do transporte coletivo na região do Barreiro e no consórcio BH Leste. A possível omissão da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) também será investigada.