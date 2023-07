Constituinte Elias Murad ganhará estátua na Câmara de BH

Murad, em 2006, na Câmara de BH quando atuava como vereador da capital (foto: Juarez Rodrigues/Estado de Minas)

O ex-deputado federal constituinte e ex-vereador de Belo Horizonte, José Elias Murad, será homenageado com uma estátua na Câmara Municipal da capital mineira. A obra deve ser inaugurada no próximo dia 5 de outubro, data de aniversário da Constituição Federal, redigida com participação do parlamentar.