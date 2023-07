Ex-vereador de BH é nomeado na secretaria de Casa Civil, comandada por Aro

440

Fernando Borja em 2017, quando era vereador de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Fernando Borja (PP), ex-vereador de Belo Horizonte, foi nomeado secretário-executivo da Secretaria de Estado de Casa Civil no Governo de Minas. O ex-parlamentar atuará no governo de Romeu Zema (Novo) em pasta recém-criada comandada por Marcelo Aro (PP).









Em entrevista ao Estado de Minas, Borja se disse honrado pelo convite de Aro para integrar a Secretaria de Estado de Casa Civil. Ele afirmou que pretende tornar a pasta um exemplo para outros estados e disse que o direcionamento de suas atividades deve ser definido com mais exatidão ao longo do trabalho.





“É uma grande honra trabalhar com o governador Zema e o secretário Aro. A Casa Civil acabou de ser criada e agora precisamos estruturá-la, fazer dela um exemplo. Sou advogado, administrador de empresas, com experiência de seis anos fora do Brasil, minha área sempre foi de gestão e é onde vou começar os trabalhos, com captação de recursos, relacionamento internacional e nacional. Com o tempo vou acabar descobrindo onde posso contribuir mais, mas tenho uma experiência que vai me ajudar, tive muitos contatos em Brasília e hoje temos um escritório lá”, afirmou à reportagem.





Secretaria de Estado de Casa Civil foi criada no final de abril , quando também foi nomeado Aro para comandar os trabalhos da nova estrutura. O ex-deputado federal, que terminou na segunda posição na disputa pelo Senado no ano passado, foi escolhido para ficar à frente da pasta destinada a trabalhar o relacionamento institucional do governo de Zema nas esferas federal, estadual e municipal





Fernando é Borja foi eleito vereador de Belo Horizonte em 2016. Em 2019, assumiu por 120 dias o cargo de deputado federal como suplente da colega Greyce Elias, que saiu por licença-maternidade. À época, o parlamentar era filiado ao Avante. Em 2022, ele tentou retornar à Câmara dos Deputados, mas não conseguiu se eleger, desta vez pelo PP.Fernando é marido de Flávia Borja (PP) , vereadora de Belo Horizonte e integrante da bancada do Legislativo da capital ligada ao secretário Marcelo Aro. O secretário-chefe da Casa Civil é uma das principais influências na Câmara de BH, que vive momento de embate entre parlamentares oposicionistas e grupos associados à prefeitura da cidade.





A reportagem solicitou um posicionamento formal ao governo do estado sobre a nomeação de Fernando Borja à secretaria-executiva da Casa Civil. Até a última atualização desta matéria, não houve resposta.