Kalil será ouvido pela CPI do 'Abuso do Poder'

Ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) tem direito à ampla defesa e seu depoimento é importante para conclusão da investigação, alegou o juiz que apreciou a ação (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), conseguiu, nesta quinta-feira (20/7), o direito de ser ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do "Abuso de Poder", realizada na Câmara Municipal (CMBH). O relatório final da comissão já foi protocolado e será apreciado pelos integrantes nesta sexta-feira (21/7).









Entre os pontos que foram investigados estão a verificação se as contrapartidas exigidas para a construção do estádio da Arena MRV foram feitas com o intuito de "prejudicar o andamento das obras do novo complexo esportivo mineiro, por motivos alheios ao interesse da cidade". Os pedidos foram considerados abusivos pelos membros da CPI.

Além disso, a CPI analisou a atuação da Procuradoria-Geral do Município na suspensão da Execução de dívida de IPTU de um imóvel que seria do ex-prefeito.





O juiz alegou que Alexandre Kalil deve ser ouvido para garantir o direito à ampla defesa, conforme o artigo 5° da Constituição, e que o depoimento do político é fundamental para a conclusão dos trabalhos.





Desde dezembro de 2022, prestaram esclarecimendos diversas pessoas próximas ao ex-prefeito e funcionários da PBH.