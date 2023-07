Câmara recebe projeto pela manutenção de voos no Aeroporto Carlos Prates

440

Aeroporto está fechado desde abril e prefeitura espera transferência definitiva do terreno em setembro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Foi protocolado nesta terça-feira (18/7) na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), um Projeto de Lei (PL) com o objetivo de manter o Aeroporto Carlos Prates em funcionamento. O terminal na Região Noroeste da capital está desativado e o terreno está nos planos da prefeitura para a criação de um novo bairro com moradias populares.





O projeto propõe que o terreno seja utilizado apenas para atividades voltadas ao desenvolvimento econômico, desta forma abrangendo o funcionamento do aeroporto, mas impedindo que a área seja utilizada para a construção de moradias, como deseja a prefeitura.









“Já existem centenas de imóveis prontos no centro da cidade que poderiam ser reformados e transformados em unidades habitacionais. Além disso, foram feitas inúmeras promessas para as áreas do Isidoro e Granja Werneck, e nada avançou. Agora o prefeito quer usar o mesmo discurso populista de moradia popular ao custo de um aeroporto pronto em área privilegiada da capital. Até o início desse ano, a política habitacional da cidade não tinha a área do aeroporto no seu escopo. O que foi discutido na última Conferência de Política Urbana de 2022 apontava os investimentos habitacionais em outros locais. É um absurdo que pretendemos corrigir com o projeto apresentado", disse em nota.





O PL foi protocolado um dia após a prefeitura divulgar o projeto inicial de transformação do terreno do aeroporto em um novo bairro contando com a construção de escolas; uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA); um parque; um museu da aviação; e mais de quatro mil casas, parte delas destinadas à população de baixa renda.





Estado de Minas, manifestou sua insatisfação com os planos do Executivo para o terreno do Aeroporto Carlos Prates. apresentação do projeto para a população, também na segunda-feira (17/7), foi marcada por bate-boca entre grupos que militam pela manutenção das atividades do aeroporto e movimentos pró-moradia popular. Autor, do PL, Braulio Lara estava no evento e, ao, manifestou sua insatisfação com os planos do Executivo para o terreno do Aeroporto Carlos Prates.





Em março, após acidente com avião monomotor nos arredores do aeroporto, a prefeitura iniciou uma ofensiva pela municipalização do terreno junto ao aeroporto federal. Em abril, BH e a União assinaram um convênio que passa ao município a responsabilidade pela operação da área. A transferência definitiva está prevista para setembro deste ano.





Também presente no evento de apresentação do projeto do novo bairro, o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), vice-líder do governo na Câmara, garantiu que não há chances de que o aeroporto volte a operar e afirmou que a transferência definitiva do terreno à prefeitura da capital está encaminhada.





“Eu, como vice-líder do governo do presidente Lula, tenho cuidado pessoalmente disso. Já estivemos com o próprio vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), como o ministro de Portos e Aeroportos (Márcio França) e com o ministro das Cidades (Jader Barbalho Filho). Então o que está planejado aqui é, junto com a prefeitura, fazer com que essa área tenha destinação pública de moradia e também para suprir as carências da região. Ter uma área verde, um parque, escolas de educação infantil e uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que é uma carência em toda região. Está bem encaminhado, não existe a menor hipótese de voltar atrás nesse processo”, disse à reportagem.