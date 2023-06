Prefeitura de BH entrega projeto para Aeroporto Carlos Prates à União

O texto encaminhado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reafirma o desejo do município de construir moradias populares e equipamentos públicos de educação, saúde e lazer no terreno onde ficavam os hangares . Na última sexta-feira (2/6), técnicos da SPU estiveram no local para verificar como está o processo de desmobilização do aeródromo.