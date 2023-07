Caso Marielle: filho de delegado teria vazado operação que prendeu atirador

440

Suspeitos teriam se beneficiado do vazamento de informações da Operação que prendeu dois PMs em 2019 (foto: RENAN OLAZ/CMRJ) A investigação do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes avançaram nesta segunda-feira (24/7). O ex-bombeiro Maxwell Corrêa, conhecido como “Suel”, foi preso na Operação Élpis da Polícia Federal (PF), e detalhes da delação premiada do ex-policial militar Élcio Queiroz foram revelados.









Segundo informação da "CNN Brasil", o motorista do crime relatou o envolvimento de agentes públicos na obstrução das investigações. Um policial militar e o filho de um delegado aposentado da PF são investigados por terem vazado informações da Operação Lume de 2019.





O vazamento teria beneficiado outros suspeitos que souberam antecipadamente sobre a operação. Maxwell, por exemplo, teria deixado de usar o celular por 10 dias, indicando uma possível fuga do ex-bombeiro, que teria acobertado os outros suspeitos do assassinato ao esconder as armas de fogo usadas no crime.





Dino afirma que a delação e a prisão de Suel devem resultar em novas operações nas próximas semanas, além de confirmam o envolvimento das milícias cariocas. O ministro também destacou que a apuração da execução do crime já está completa e vai levar a investigação a novos patamares, tendo como novos alvos os mandantes.

Ronnie Lessa tentou matar Marielle antes

A delação de Élcio Queiroz também revelou que Ronnie Lessa teria tentado matar Marielle já em 2017, três meses antes do homicídio ser consumado . O ex-PM está preso desde 2019 e confessou ser o motorista do carro usado no atentado em março de 2018.





Ronnie contou para Élcio que o homicídio não foi consumado porque, na hora, Maxell disse que o carro apresentou problemas e falhou. Por outro lado, o atirador acreditava que o bombeiro teria ficado com medo de continuar.