Ronnie Lessa tentou matar Marielle três meses antes do assassinato

Tentativa de matar Marielle Franco havia sido frustrada porque carro teria falhado (foto: Instagram/Reproducao da Internet )

A delação premiada do ex-policial militar Élcio Vieira de Queiroz revelou que houve uma tentativa de matar a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, ainda em 2017. O PM está preso desde 2019 e confessou ser o motorista do carro usado no atentado em março de 2018.