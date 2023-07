Lula quer fechar clubes de tiro

440

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou que planeja fechar "quase todos" os clubes de tiro do país. Na edição do 'Conversa com o Presidente', desta terça-feira (25/7), Lula disse que o ideal é manter aberto apenas os estabelecimentos deste tipo que são das polícias Militar, Civil ou do Exército.









"Nós não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe, 'sifu'. Nós não. Nós queremos preparar a democracia. Fortalecer a democracia.", completou.

O presidente também questionou o objetivo de um cidadão que quer portar uma pistola 9 milímetros e ainda criticou os decretos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que ampliaram o acesso às armas de fogo, afirmando que a proposta tinha o objetivo de "agradar o crime organizado".





"O que ele vai fazer com essa arma? Vai fazer coleção? Vai brincar de dar tiro? Porque no fundo no fundo esse decreto de liberação de armas que o presidente anterior fez era para agradar o crime organizado, porque quem consegue comprar é o crime organizado e gente que tem dinheiro. Pobre trabalhador não está conseguindo comprar comida. Não está conseguindo comprar o material escolar do seu filho", afirmou.