Menos de 24h depois de cirurgia, Lula começa sessões de fisioterapia

Presidente ficara pelo menos um mês sem poder viajar (foto: Ricardo Stuckert/PR) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já iniciou os trabalhos de fisioterapia para recuperação da cirurgia de artroplastia total de quadril à direita, realizada nessa sexta-feira (29/9). Segundo o médico pessoal de Lula, o cardiologista Roberto Kalil Filho, o petista também passou por uma cirurgia plástica na pálpebra.





Segundo o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês de Brasília, divulgado na manhã deste sábado (30/9), o presidente passou por uma noite estável e já caminhou pela manhã e realizou as primeiras sessões de fisioterapia. Lula permanece internado em apartamento, sob o cuidado das equipes do Dr. Roberto Kalil, Dra. Ana Helena Germoglio, e do Dr. Giancarlo Polesello, sendo o último responsável pela cirurgia.





Segundo o Dr. Polesello, a cicatrização do quadril deve ocorrer de quatro a seis semanas e, a partir da 10ª semana, o presidente não deve sentir mais dores no local . Lula revelou o incômodo no início do ano, mas o problema o acometia desde as eleições de 2022.